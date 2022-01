Gigi d'Alessio è di nuovo papà: è nato Francesco

Gigi D'Alessio, l'amore con Denise Esposito

approfondimento

Gigi D’Alessio, chi è Denise Esposito incinta del suo quinto figlio

Gigi e Denise si sono conosciuti a Capri nel 2020 durante un concerto dell’artista. Per la coppia è stato un vero e proprio colpo di fulmine e da febbraio dello scorso anno hanno ufficializzato la loro storia in famiglia. Anche Denise Esposito è napoletana e ha 24 anni in meno di Gigi, che di anni ne ha 54. Di lei si sa poco altro, solo che fa l'avvocato, che è molto legata alla sua famiglia ed è appassionata di viaggi. L'ex compagna del cantautore, Anna Tatangelo, è stata l'ultima a sapere dell'imminente fiocco azzurro. “L’abbiamo saputo dai giornali“, ha dichiarato la cantante a Verissimo qualche mese fa, svelando come lei e suo figlio Andrea non fossero a conoscenza dell’importante novità. “Io sono una mamma, il mio dovere è quello di proteggere Andrea. Gli ho spiegato che comunque la mamma e il papà ci sono sempre. Voglio solo la serenità di mio figlio, perciò farò sempre il possibile per vederlo sorridere. Mi fermo qui, proprio perché non voglio entrare in alcuni meccanismi e per tutelare Andrea”. I rapporti fra Anna e Gigi non sembrano quindi essere rimasti amichevoli, ma nonostante questo la cantante e conduttrice sarà per sempre grata al suo ex. “Rringrazierò per tutta la vita il mio ex compagno che mi ha reso madre. Andrea è il mio successo più grande”.