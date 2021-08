Gigi D’Alessio, chi è Denise Esposito incinta del suo quinto figlio

Lo scoop l’ha lanciato Chi: il cantante napoletano volta definitivamente pagina dopo Anna Tatangelo e si prepara a diventare di nuovo papà Condividi:

Lo scoop dell’estate arriva dalle pagine del settimanale Chi: Gigi d’Alessio e Denise Esposito diventeranno presto genitori. Le immagini parlano chiaro: sia Gigi che Anna Tatangelo si sono rifatti una vita. Lui accanto a Denise, di 26 anni più giovane. Lei accanto al rapper Livio Cori, con cui è stata paparazzata in atteggiamenti romantici sotto l’ombrellone.

Gigi D’Alessio di nuovo papà Il numero di Chi, in edicola il 4 agosto, conterrà le immagini esclusive della nuova vita dei componenti di quella che una volta era una delle coppie più amate dello spettacolo: Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio. “Il cantautore napoletano, infatti, non soltanto ha una nuova compagna, Denise (di 26 anni più giovane), ma diventerà padre in autunno. Si tratta del quinto figlio per D’Alessio che ne ha avuti tre dalla prima moglie e uno da Anna Tatangelo. Dal canto suo Anna per la prima volta è stata fotografata mentre scambia effusioni con il nuovo compagno, il rapper Livio Cori” si legge sulla pagina Instagram della rivista.

Le immagini, del resto, non mentono: Denise è stata fotografata con un costume intero che ne sottolinea il pancino, mentre Gigi D’Alessio la accarezza dolcemente. Chi è Denise Esposito? Di Denise Esposito si sa davvero poco, solo che ha 26 anni in meno del compagno e che fa l’avvocato. Napoletana come il compagno, è estremamente legata alla sua famiglia e ha la passione per i viaggi. Pare che, da sempre, sia una fan di Gigi. E che l’amore sia scoppiato durante un concerto a Capri. Avvistati insieme per la prima volta ad inizio 2021 mentre lasciavano la villa all’Olgiata in cui il cantante ha convissuto con Anna Tatangelo, non hanno mai rilasciato dichiarazioni. Ma, stando a quanto anticipato da Chi, fanno sul serio.