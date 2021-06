Gigi D'Alessio arriva il nuovo singolo, si intitola Assaje

Dal 4 giugno è in arrivo in radio e su tutte le piattaforme streaming il brano che farà da apripista alla tracklist del nuovo Buongiorno Special Edition 2021 in uscita il 18 giugno, che conterrà tutti i brani della prima edizione di Buongiorno, con aggiunta di un secondo CD con 12 canzoni, 4 inediti e tanti nuovi featuring

Anche Assaje è interamente in lingua napoletana, così come tutti quelli che fanno parte di Buongiorno, tra inediti e nuove versioni dei primi grandi successi di Gigi D’Alessio. Una delicata, intensa canzone d’amore raccontata attraverso la ritualità della gestualità quotidiana di un risveglio con accanto la persona amata che sa rendere ogni momento unico e pieno di voglia di essere vissuto.



Dopo l’esplosivo successo dell’album “Buongiorno”, pubblicato a settembre e che ha debuttato direttamente al N. 1 della classifica ufficiale FIMI, Gigi D’Alessio completa così il percorso di questo capitolo musicale che ha rappresentato un importante momento di rinnovata energia creativa grazie alla collaborazione con i nuovi talenti della scena urban partenopea, ma allo stesso tempo porta in luce una nuova essenza del mondo dei sentimenti e delle emozioni più intime. Gli stessi che saranno protagonisti nei primi appuntamenti live annunciati per l’estate con il tour acustico “Mani e Voce”, in cui D’Alessio tornerà a calcare i palchi di importanti teatri e arene, accompagnato solo da ciò che è più essenziale: il suo pianoforte e la voce (info: www.friendsandpartners.it).