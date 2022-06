Bruce Springsteen a sorpresa sul palco con i Coldplay a New York

L’ultimo concerto dei Coldplay, che si è tenuto domenica 5 giugno al MetLife Stadium di East Rutherford, in New Jersey, ha visto salire sul palco con la band britannica un ospite davvero speciale: il rocker statunitense Bruce Springsteen che ha cantato alcuni suoi successi come Working on a dream e Dancing in the Dark Condividi

È stato un 5 giugno davvero speciale, quello che hanno potuto vivere i fan dei Coldplay riuniti in New Jersey per il concerto della band britannica. Questo perché sul palco, non è salito solamente Chris Martin accompagnato dai colleghi Jonny Buckland, Guy Barryman e Will Champion, ma anche un ospite davvero speciale. Si è trattato niente di meno che del cantautore e chitarrista Bruce Springsteen, che ha duettato con il leader del gruppo, sulle note di alcune tra le sue canzoni più celebri.

Bruce Springsteen canta all’ultimo concerto dei Coldplay approfondimento Coldplay, un'app del tour di ‘Music of the Spheres’ per inquinare meno Perché la musica, quando è condivisa, è ancora più bella ed emozionante. È per questo motivo che durante il grande ritorno dei Coldplay in New Jersey, per il primo concerto post-pandemia, in programma la scorsa domenica 5 giugno al MetLife Stadium di East Rutherford, il collettivo britannico capitanato dal suo leader Chris Martin, ha scelto di stupire il pubblico presente con un bellissimo regalo: portare per un momento emozionante sul palco, tutta la musica di uno dei cantautori e musicisti più grandi di sempre. Stiamo parlando dello statunitense Bruce Springsteen. Il Boss che ha raggiunto il palco dello stadio all’esclamazione di “Ciao, New Jersey!”, si è esibito in versione acustica e con tanto di chitarra sul celebre singolo Working on a dream del 2009, seguito dall’inconfondibile voce di Martin che ha intonato con lui e con tutto il coro del pubblico, il ritornello. Ma non è finita qui perché Springsteen, al termine della canzone, ha deliziato tutti i presenti con altri suoi celebri brani eseguendo, ad esempio, sempre accompagnato dai Coldplay, anche Dancing in the Dark dall’album Born in the U.S.A. del 1984.

Springsteen e Coldplay sono entrambi in tour approfondimento Bruce Springsteen in Italia nel 2023: concerti a Ferrara, Roma e Monza Per Bruce Springsteen, tanto quanto per la band britannica dei Coldplay, quella in New Jersey è stata solamente una tra le tappe dei ricchi calendari di concerti che entrambi stanno regalando e regaleranno al pubblico di tutta Europa e del mondo. Mentre il Boss partirà in tournée europea il prossimo aprile 2023 con la sua E Street Band – sarà anche in Italia per le tre date del 18 e 21 maggio e 25 luglio, rispettivamente a Ferrara, Roma e Monza – i Coldplay proseguono con i concerti dedicati alla presentazione ufficiale, e per la prima volta dal vivo, di tutti gli inediti del loro ultimo album Music of the Spheres, alla release il 15 ottobre 2021 e molto apprezzato da pubblico e critica grazie anche ai singoli Higher Power, Let Somebody Go con Selena Gomez, My Universe con i BTS.