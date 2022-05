Concerto Bruce Springsteen a Monza: tutte le info sui biglietti

La vendita dei ticket per la data brianzola del Boss è aperta per quattordici ore il 30 maggio. Al live dell'estate 2023 del leggendario cantautore è prevista la presenza di oltre centomila fan

Come era prevedibile, l'attesa per l'arrivo del “Boss” Bruce Springsteen ha scatenato i fan e gli appassionati di musica dal vivo che hanno fatto partire la caccia al ticket per partecipare ai tre attesissimi concerti italiani dell'artista in programma per il 2023. Lunedì 30 maggio è la data per l' acquisto dei biglietti del concerto brianzolo fissato per il 25 luglio 2023. La vendita, in anteprima, è aperta dalle 10 alle 23:59 sui canali ufficiali Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket.

Il pratone della Gerascia , nei pressi dell'Autodromo, è stato diviso in settori ai quali corrispondono biglietti dal costo diverso. I posti, tutti in piedi, partono da quelli più ambiti e più vicini al palco del settore Pit A , dal costo di centotrenta euro , a quelli di fascia intermedia, i settori Pit B1 e Pit B2 dal costo di cento euro, fino a quelli più distanti dal palco (e meno cari), i settori C1 e C2 dal costo di ottantacinque euro . A tutti i biglietti va naturalmente sommata la relativa tariffa di prevendita.

La tappa di Monza sarà la terza esibizione italiana di Bruce Springsteen in ordine di calendario. Come certamente saprà la fanbase italiana dell'artista, il Boss giungerà in Italia a maggio 2023 per due concerti del suo tour internazionale, a Ferrara e a Roma, rispettivamente il 18 e il 21 maggio.

La leg europea di Springsteen partirà da Barcellona il 28 aprile 2023 per approdare in Italia meno di un mese dopo.

Per l'occasione, il Boss sarà accompagnato sul palco dai membri della E Street Band e dunque: Roy Bittan al piano e sintetizzatori, Charlie Giordano alle tastiere, Nils Lofgren, Stevie Van Zandt e Patti Scialfa per chitarra e cori, Garry Tallent al basso, Max Weinberg alla batteria, Jake Clemons al sax e Soozie Tyrell al violino, la chitarra e cori.

Solo a Monza è prevista la vendita di oltre centomila biglietti, una stima basata sulla capienza del parco che già in passato ha ospitato grandi eventi di musica live dei più prestigiosi nomi internazionali.