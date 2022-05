Coldplay, un'app del tour di ‘Music of the Spheres’ per inquinare meno

I Coldplay non si smentiscono: il loro impegno in chiave ecosostenibile continua imperterrito, per fortuna, e questa volta la tappa è quella di una app per smartphone e tablet lanciata dalla band di Chris Martin per incoraggiare i fan a pianificare viaggi a bassa emissioni di carbonio. Viaggi per raggiungere i loro concerti.



L'applicazione mobile lanciata dal gruppo britannico arriva proprio in concomitanza con il loro tour mondiale "Music Of The Spheres”, da poco iniziato.

Il senso dell'app è proprio quello di invogliare il pubblico a pianificare i percorsi di viaggio per raggiungere i propri beniamini sul palco in maniera ecofriendly, stando attenti a scegliere iter a basse emissioni di carbonio e dunque più sostenibili.



Si tratta di una nuova mossa eco che avrà un'eco bella e buona, facendo inquinare meno. Si aggiunge alle tante strategie adottate dai Coldplay che prendono questa direzione virtuosa. A marzo è iniziato il loro tour ecologico intitolato come l'ultimo album dato alle stampe (il nono in studio, uscito lo scorso ottobre): "Music Of The Spheres Tour”, inaugurato con una prima tappa in Costa Rica.