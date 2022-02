Expo Dubai, i Coldplay in concerto il 15 febbraio

L’Esposizione Universale dedicata alla connessione tra individui per costruire il futuro del nostro pianeta, vedrà come super-ospiti di uno show speciale i Coldplay. La band di Chris Martin suonerà ad Expo Dubai il prossimo 15 febbraio Condividi

Dopo l’uscita del videoclip ufficiale del singolo Let Somebody Go, con Selena Gomez, avvenuta il 7 febbraio e già in tendenza su YouTube con oltre 6,1 milioni di visualizzazioni, è tempo di altri nuovi annunci per la band britannica capitanata da Chris Martin. I Coldplay saranno infatti gli assoluti protagonisti di un entusiasmante show all’Expo di Dubai. Il prossimo 15 febbraio il gruppo canterà con il pubblico vecchi e nuovi successi all’insegna della convivenza e della sostenibilità, come vorrebbe il tema dell’Esposizione Universale – “Connecting Minds, Creating The Future”.

I Coldplay super ospiti del Dubai Expo approfondimento Coldplay e Selena Gomez, il videoclip ufficiale di Let Somebody Go La celebre Esposizione Universale che sarebbe dovuta andare in scena nel 2020, poi ritardata a causa dell’avvento della pandemia, sta per volgere al termine il prossimo 31 marzo 2022, ma non senza colpi di scena. Ad annunciarlo poche ore fa tramite mezzo stampa e con la condivisione di un breve video sui social, è stata la stessa band britannica che ha raccontato che i Coldplay saranno i protagonisti di uno show speciale ad Expo Dubai imartedì 15 febbraio. Dopo Alicia Keys e i Black Eyed Peas, Expo 2020 Dubai diventa ancora una volta importante palco per la musica mondiale e per la condivisione di importanti messaggi. Quella di Chris Martin e dei Coldplay sarà infatti un’esibizione dedicata al sostegno del 'Programma per le persone e il pianeta' di Expo e per sensibilizzare sul tema degli obiettivi di condivisione, convivenza e sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Come si legge nel comunicato stampa ufficiale del gruppo, la performance sarà resa ancora più magica e suggestiva, dalla location incredibile, visto che la band suonerà sotto l'iconica cupola della Al Wasl Plaza di Expo. Il concerto, in scena dalle ore 21, sarà gratuito per i visitatori dell’Esposizione e trasmesso in streaming a livello globale su www.virtualexpodubai.com e sui YouTube, Facebook, TikTok e Oculus di Expo.

I Coldplay raccontano il concerto ad Expo Dubai approfondimento Coldplay, in arrivo tre nuovi album entro il 2025 Una scelta, quella di esibirsi ad Expo Dubai, che viene dalla condivisione di valori legati al futuro e al rispetto ambientale, cui la band ha più volte dimostrato negli anni di non volersi sottrarre: “Come band, cerchiamo sempre di mettere la convivenza e la sostenibilità al centro di tutto ciò che facciamo. È un onore essere invitati ad esibirci all'Expo 2020 Dubai Infinite Nights per una celebrazione speciale di questi due temi”, ha dichiarato il gruppo. L’esibizione negli Emirati Arabi Uniti anticipa di poco la partenza del nuovo tour mondiale dei Coldplay (Music of the Spheres World Tour) che inizierà ufficialmente a marzo e, come comunicato dagli organizzatori di Expo, “vuole essere solamente il primo passo verso una più ampia collaborazione tra la band britannica e gli Emirati Arabi Uniti, per portare avanti azioni per creare un mondo più pulito e più sano per tutti”.