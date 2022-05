Cat Power, Black Midi, Arab Strap a Sexto ‘Nplugged a Sesto al Reghena

In queste ore è stata completata la line up di Sexto ‘Nplugged, il festival nel borgo medievale di Sesto al Reghena, in provincia di Pordenone, che il 21 giugno e dal 28 al 31 luglio attirerà sul proprio palco la crème de la crème delle sette note di nicchia odierne. In cartellone ci sono infatti alcuni dei nomi più interessanti del panorama internazionale per chi al mainstream preferisce l’indie e l’alternative music di qualità eccelsa.



Viene infatti definito dalla stessa organizzazione un Boutique Festival, quindi già per sua stessa definizione qualcosa che si rivolge a palati raffinati, in questo caso a padiglioni auricolari raffinati...

A partire dalla location (Sesto al Reghena è stato eletto uno dei borghi medievali più belli d'Italia), questo festival promette grandi cose.

La 17ª edizione della kermesse vedrà Cat Power, Rival Consoles, Agnes Obel, Black Midi e Arab Strap portare la propria musica d'alto livello in quel di Sesto al Reghena. Lo scenario è quello della storica Piazza Castello, nel cuore di uno dei borghi più antichi e affascinanti del nostro Paese.

In tutte e sedici le sue precedenti edizioni questo evento si è contraddistinto per una forte sperimentazione musicale e per le scelte ricercate e non convenzionali. Si tratta di uno dei punti di riferimento per la musica di qualità, sempre con una particolare attenzione a portare buona musica nel pieno rispetto dell’ambiente che lo ospita.



Ad aprire le danze è la mitica Cat Power, che ormai è così famosa da non essere più solo una leggenda dell'underground bensì un mostro sacro delle sette note in generale, e infatti attirerà parecchi fan.

La sua presenza era già data per certa da settimane mentre la novità annunciata in queste ultime ore è che la line up si è chiusa con l’arrivo degli ultimi headliner, ossia Rival Consoles e Black Midi.