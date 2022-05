Francesco Gabbani, aggiunte nuove date al tour

Si sono aggiunte tre nuove date al tour che porterà l’artista in giro per l’Italia nei prossimi mesi. Nelle scorse ore Francesco Gabbani , classe 1982 , ha annunciato la notizia in un post sul profilo Instagram che conta oltre 650.000 follower che seguono quotidianamente la sua vita.

Varallo, Trento e Taormina sono le nuove città che ospiteranno il cantante. La tournée di Francesco Gabbani prenderà il via il 28 giugno a Capanori per poi toccare Vicenza, Alberobello, Pisa, Palermo e tante altre località.

Poco fa l'artista ha svelato l’aggiunta di altri appuntamenti al tour estivo: “Qui si vola… in tutti i sensi! Mentre sono in viaggio per gli ultimi instore, salto di gioia per una bella notizia: si aggiungono 3 nuove date al tour!”.