Francesco Gabbani, pubblicato il videoclip del singolo La rete

Il videoclip del singolo “La rete”

Scritto e ideato dallo stesso Gabbani – accanto al regista e fotografo Daniele Barraco - il videoclip del nuovo singolo “La rete” è nato dalla voglia di mettersi in gioco e di dimostrare che in questi tempi “governati” dalla potenza delle tecnologie e del web (Internet e i Social Network), c’è comunque una via d’uscita. Il singolo vuole infatti raccontare il viaggio a cui partecipa colui che ha preso coscienza di essere il “pescatore di se stesso” e allo stesso modo di mettersi in prima linea per affrontare questa temibile trappola mentale, alla ricerca del vero sé. Lo stesso Gabbani rende bene l’idea del viaggio interiore, tanto nelle sue parole rilasciate in occasione della presentazione ufficiale della canzone, quando nel video, in cui è protagonista in primo piano di una stancante corsa alla consapevolezza, immerso nei magici scenari delle Dolomiti dell’Alta Badia. Dopo essersi calato con un elicottero sulle famose cime alpine, il cantautore toscano vive un percorso a tratti impervio fino ad arrivare al mare, simbolo per eccellenza della cattura nelle reti dei pescatori, ma anche della libertà vera e propria e della rinascita. Un percorso ricco di ostacoli, cadute e sbavature, come la vita di tutti noi.