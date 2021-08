Francesco Gabbani, La rete è la nuova canzone in arrivo a settembre

Inoltre, il prossimo autunno, Francesco Gabbani debutterà anche sul grande schermo con il film “ La donna per me ”.

Intanto tra i prossimi eventi in programma, ricordiamo le date previste per il 2022 quando troveremo l’artista in concerto il 6 maggio 2022 al Mediolanum Forum di Assago e l’8 maggio 2022 al Palazzo dello Sport a Roma.

Inoltre, dalle prime indiscrezioni sembra che il nuovo album di inediti di Francesco Gabbani dovrebbe arrivare tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022, a due anni esatti dal precedente “Viceversa”. Per il momento l’artista non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione riguardo “La Rete” o il suo futuro discografico, limitandosi a condividere il breve video di cui sopra.

Francesco Gabbani, progetti per il futuro

Ad onor del vero in questi mesi del 2021 Francesco Gabbani non se ne è stato con le mani in mano. Anzitutto ha lavorato probabilmente a quelli che saranno i brani nella sua prossima fatica discografica. Il lavoro di composizione, di scrittura e di registrazione dei brani porta via molto tempo e molte energie. Complice anche il rinvio dei concerti ecc, non sorprenderebbe affatto se il cantautore avesse dedicato anima e corpo al nuovo disco.

Poi sicuramente sarà stato impegnato con le riprese del film “La donna per me” anche se ancora non ci sono informazioni ufficiali su quale ruolo abbia ricoperto il cantante. Probabilmente se ne saprà di più durante la campagna pubblicitaria per l’uscita della pellicola.

Ultimo ma non ultimo, Francesco Gabbani ha collaborato anche con Ornella Vanoni per il brano “Un sorriso dentro al pianto”, contenuto dentro “Unica”, l’ultimo disco in studio della celebre artista.

Il cantante di “Occidentali’s Karma”, oltre ad aver scritto il brano, ha anche “prestato” la sua voce e il suo pianoforte alla causa, suonando insieme alla Vanoni.

Insomma, nonostante la “scomparsa” in questi ultimi mesi, possiamo affermare con sicurezza che Gabbani ha avuto parecchio da fare e che, probabilmente, vedremo i frutti di questo duro lavoro a partire da settembre quando verrà svelato al mondo “La Rete”. Poi si potrebbe già, ottimisticamente, partire con le operazioni promozionali per il nuovo disco ed, eventualmente, iniziare a programmare il tour per la primavere/estate del 2022.

Al momento comunque, queste restano solo delle ipotesi e dal cantautore non arrivano conferme, se non l’appuntamento del 3 settembre con l’uscita del singolo. Magari, una volta ascoltato il nuovo brano, ci saranno più informazioni riguardo a quello che sarà il futuro di Francesco Gabbani e della sua musica.