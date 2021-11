Francesco Gabbani, Spazio Tempo: il testo del brano di Un Professore

La canzone, che anticipa l'album e i concerti del 2022, parla di quelle piccole cose vere e rare che, in un certo qual modo, ci aiutano a sorridere

E' planato sulle piattaforme digitali, per BMG, Spazio Tempo , il nuovo brano inedito di Francesco Gabbani , una canzone attraverso la quale l’artista racconta quanto sia bello prendere la vita con filosofia. La canzone parla di quelle piccole cose vere e rare che, in un certo qual modo, ci aiutano a sorridere, come le sorprese, il Natale che cade di lunedì, l’eclissi a mezzogiorno. Perché qui niente è un inganno: è tutto vero, ma è tutta una follia. Spazio Tempo è stato scelto come sigla della serie tv Rai Un Professore per la regia di Alessandro D'Alatri e con protagonisti Alessandro Gassman e Claudia Pandolfi. La musica di Spazio Tempo è stata composta da Francesco Gabbani e il testo scritto dallo stesso Gabbani con la collaborazione di Pacifico . Francesco Gabbani è attualmente impegnato con la scrittura delle canzoni che andranno a comporre il nuovo disco che uscirà nel 2022 e tornerà dal vivo con due grandi eventi prodotti da Vivo Concerti: venerdì 6 maggio 2022 al Mediolanum Forum di Assago (MI) e domenica 8 maggio 2022 al Palazzo dello Sport di Roma. I biglietti sono disponibili su https://www.ticketone.it/artist/francesco-gabbani/

SPAZIO TEMPO - IL TESTO



Nella confusione

Miliardi di persone

Solo un’occasione quaggiù

Tra l’azzurro e il buco nell’ozono

Tra john Lennon, Paul e Yoko Ono

Il passato non dimentica

Il futuro fa ginnastica

Si prepara tutti i giorni per te

Canta un po’ Albachiara e un po’ My Way

Schiaccio il tasto rec e il tasto play

E poi così

Tu sei qui

Natale in un qualsiasi lunedì

Houdini

Che toglie le catene al mondo

E in fondo un inganno non è

È solo una follia

Un salto nel vento

Un’ora nello spazio

Un punto nel tempo

È un giorno che va via

Un appuntamento

Un battito perpetuo

Che dura un momento

Nei millenni tutti gli anni

Aspettando primavera

Un Platone, un Botticelli d’emblée

La maieutica del fai da te

Vuoi morire, vivere con me

E poi così

Il tuo ritorno

Eclissi in un qualsiasi mezzogiorno

Mi trasformo

Cercando luce in fondo al mondo

E insieme un inganno non c’è

È solo una follia

Un salto nel vento

Un’ora nello spazio

Un punto nel tempo

È un giorno che va via

Un appuntamento

Un battito perpetuo

Che dura un momento

Ma il momento per fermare il tempo

non è mai

E capirò se capirai

che è per sempre.