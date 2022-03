Francesco Gabbani diventa attore. Al via le riprese di La Donna per me

I brani contenuti nell’omonimo album

Il singolo Volevamo Solo Essere Felici, come annunciato da Francesco Gabbani, anticipa l’uscita dell’album omonimo prevista per il 22 di aprile. Il disco è preordinabile già da qualche giorno e il cantante lo ha descritto come un viaggio alla ricerca della felicità. I formati disponibili sono il CD, il CD autografato, il Vinile e il Vinile Autografato in Limited Edition.

1. Tossico Indipendente



2. La Mira

3. Volevamo Solo Essere Felici

4. Peace & Love

5. L’amor leggero

6. Spazio Tempo

7. La Rete

8. Puntino Intergalattico

9. Sangue Darwiniano

10. Sorpresa Improvvisa