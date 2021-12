Francesco Gabbani, pubblicato il video di Spazio Tempo

Francesco Gabbani: “Grazie a tutti per i meravigliosi messaggi”

Nei giorni scorsi Francesco Gabbani ha ringraziato il pubblico per il grande affetto dimostrato verso la canzone: “Grazie a tutti per i meravigliosi messaggi che mi state mandando per Spazio Tempo. Una canzone che abbiamo deciso di non lavorare come un singolo tradizionale ma che sento sta arrivando al cuore di molti di voi”.

In seguito, il cantante ha aggiunto: “Sono felice che questo brano accompagni una serie fortunata come ‘Un Professore’ che tratta temi sicuramente importanti per le nostre vite. Dal canto mio, non posso non dire che l’amore, quando è condiviso, a prescindere dall’orientamento sessuale o dalla propria identità di genere, non può fare paura e va sempre protetto e tutelato”.