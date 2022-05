Francesco Gabbani, è uscito il videoclip della canzone La mira

È uscito il videoclip de La mira, altra traccia dell’ultimo album di Francesco Gabbani Volevamo solo essere felici. La canzone è la colonna sonora della commedia romantica La donna per me

È un momento d’oro per Francesco Gabbani . Il due volte vincitore del Festival di Sanremo, infatti, dopo aver debuttato alla conduzione al fianco di Francesca Fialdini nel programma tv Ci vuole un fiore, incentrato sul rispetto verso l’ambiente che ci circonda, è tornato al suo primo amore che è la musica. Il 22 aprile scorso, infatti, ha pubblicato il suo quinto album in studio intitolato Volevamo solo essere felici contenente dieci tracce. Tra esse, anche La mira di cui è uscito il videoclip ufficiale nelle scorse sul canale Youtube dell’artista.

La mira colonna sonora del film La donna per me

Il video, dalla durata di 3:34 minuti, è stato girato a Londra all’interno degli Abbey Road Studios. Il filmato alterna le immagini di Francesco Gabbani intento a interpretare la sua canzone, a quelle legate al film di Marco Martani La donna per me, uscito al cinema dal 4 al 6 aprile e che il prossimo lunedì 23 maggio sarà possibile vedere su Sky Cinema e NOW. La mira, infatti, è stata scelta come colonna sonora di questa commedia romantica, che presenta un cast tutto italiano formato principalmente da Andrea Arcangeli, Alessandra Mastronardi, Stefano Fresi e Cristiano Caccamo. La pellicola narra le vicende di Andrea (Andrea Arcangeli) che si appresta a sposare Laura (Alessandra Mastronardi). Alla vigilia del grande giorno, però, nella mente del protagonista affiorano tanti dubbi. Confidandosi con gli amici, egli ammette che forse avrebbe preferito un altro stile di vita, magari provando a fare carriera nel mondo della musica. Durante il tragitto per tornare a casa, Andrea assiste a una violenta tempesta elettrica che, in un primo momento, non sembra causare alcun danno. Il giorno dopo, però, egli si risveglia sempre nei suoi panni ma intorno a lui tutto è diverso, compresa la sua fidanzata, arrivando a rendersi conto che sta vivendo la vita che ha sempre sognato. Il problema principale è un altro: ogni volta che va a dormire e si alza, rivive lo stesso giorno (11 aprile) ma con modalità differenti come fosse avvolto in un loop temporale senza fine.