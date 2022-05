Kendrick Lamar, fuori il video di N95

Il videoclip di N95 di Kendrick Lamar

Si chiama N95 il primo singolo di Kendrick Lamar estratto dal suo ultimo disco Mr. Morale & The Big Steppers, uscito lo scorso venerdì 13 maggio e già un successo di streaming e ascolti. Il rapper di Compton ha pubblicato su Youtube il videoclip ufficiale della canzone che, forte anche di una condivisione sui social, conta già oltre 598mila visualizzazioni e il 21esimo posto nelle tendenze di musica sulla piattaforma per l’Italia. Diretto da Kendrick in compagnia di Dave Free, il video di N95 è davvero ricco di allusioni e significati nascosti, a riprendere al meglio il testo del brano che è una sottile critica alla società odierna e post Covid-19, tra disagi e bugie che in molti casi finiscono ancora per limitare la libertà dei cittadini nel mondo. Frame dopo frame, Kendrick Lamar in N95 assume ogni volta un ruolo diverso, un po’ come aveva fatto nel suo ultimo video, The Heart Part 5 in cui il cantautore e Premio Pulitzer per la musica nel 2018, ha fatto ricorso al deepfake per interpretare svariate celebrità nere e controverse della musica, del cinema e dello spettacolo. In N95, Lamar non appare solo mentre cammina sulle acque a braccia aperte come Gesù, ma anche mentre sfila per i corridoi di un edificio abbandonato con il cameo del cuginetto Baby Keem che ha co-prodotto il brano. Il rapper di Compton si ritrova però anche a suonare il piano in un lussuoso appartamento, circondato da bellezze femminili, oppure ancora mentre si allena sui tetti della metropoli o quando legge un giornale senza accorgersi che un’auto si schianta proprio accanto a lui.