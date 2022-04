Sfera Ebbasta, è fuori il nuovo singolo Mamma mia

“New Music Friday”, la celebre playlist di Spotify che ogni settimana racchiude il meglio delle nuove uscite, ha ora un singolo inedito del trapper più famoso di Italia, Sfera Ebbasta , che a mezzanotte ha pubblicato il brano Mamma Mia , in collaborazione con il producer giamaicano Rvssian . Per i due artisti si tratta del secondo featuring in arrivo – dopo Italiano Anthem del 21 aprile - ad anticipare a tutti gli effetti l’uscita del nuovo EP, Italiano, in programma per il prossimo 6 maggio. Il significato che si nasconde dietro Mamma Mia? Sfera Ebbasta ha parlato di un pezzo trap-romantico, capace di svelare il vero amore anche al di là dei soldi. “Mamma mia, quando ti spogli sei più dei soldi, e divento pazzo, divento loco”, recita per l’appunto il ritornello del pezzo che ha visto al lavoro per la sua realizzazione non solo Gionata Boschetti (in arte Sfera Ebbasta) e Tarik Johnston (Rvssian), ma anche gli autori King Kosa e Richard McCashie. Il risultato è un brano che nei nomi, così come nella musica a cavallo tra trap e reggaeton, ha tutta l’aria di essere un pezzo davvero internazionale, ma soprattutto pronto a scalare e dominare le classifiche nell’estate ormai alle porte. Pubblicato anche il videoclip ufficiale di Mamma Mia su YouTube, già primo tra le tendenze con oltre 100mila visualizzazioni in meno di 10 ore.

Italiano Anthem e Mamma Mia sono i primi due singoli estratti dal nuovo EP di Sfera Ebbasta in arrivo il prossimo 6 maggio , insieme alla collaborazione con il producer Rvssian . Italiano, questo il titolo dell’album, arriva dopo il successo di Famoso (2020) che ha letteralmente dominato le classifiche del 2021 anche grazie ai brani Bottiglie Privè, Hollywood, UHLALA e molti altri. Italiano conterrà ben 5 tracce per featuring anche accanto a Fivio Foreign, Myke Towers, BIA. Ecco la tracklist completa:

Il testo di Mamma Mia

Pensavo io e te, su una sportiva o su un jet

Una rockstar e una bad bitch pieni di gioielli

Le altre non sono nulla per me

Manda via tutte 'ste tipe dal privè

Voglio stare solo un secondo con te

Poi lasciare il club, poi a casa mia, poi

Hey, Rvssian



Mamma mia (Mamma mia)

Quando ti spogli sei più dei soldi

E divento pazzo, divento loco

Mamma mia (Mamma mia)

Quando ti spogli sei più dei soldi

E divento pazzo, divento loco

Mamma mia



Ti ho vista che passavi in centro

Con quelle scarpe da seicento

Ti ho chiesto mezzo appuntamento

Mi hai detto: "Ci becchiamo presto"

Eh-eh, oh-oh, non avevo nulla, ma ti porto a Nеw York

Butta quella Pinko, ti meriti una Vuitton

Ora le tuе amiche, sì, ti invidiano un po'



Mentre scappiamo ai Tropici

Sono solo un ricordo quei portici

Io in sei giorni potrei averne dodici

Ma ti guardo e penso solo



Mamma mia (Mamma mia)

Quando ti spogli sei più dei soldi

E divento pazzo, divento loco

Mamma mia (Mamma mia)

Quando ti spogli sei più dei soldi

E divento pazzo, divento loco

Mamma mia



Preferisci Fendi o Gucci, ah

Preferisci pizza o sushi, ah

Tipo pasta alla yakuza, mhm

Fumando nella jacuzzi, ah

Vuoi farti una foto con i miei Ray-Ban

Mentre bevi un Long Island

Playa Copacabana

Camicia con le palme slacciata

Chiama, dì pure che stasera non ritorni a casa

Spegni quelle luci, chiudi quella persiana

Mentre lo facciamo tiri la mia collana



Pensavo io e te, su una sportiva o su un jet

Una rockstar e una bad bitch pieni di gioielli

Le altre non sono nulla per me

Manda via tutte 'ste tipe dal privè

Voglio stare solo un secondo con te

Poi lasciare il club, poi a casa mia, poi



Mamma mia (Mamma mia)

Quando ti spogli sei più dei soldi

E divento pazzo, divento loco

Mamma mia (Mamma mia)

Quando ti spogli sei più dei soldi

E divento pazzo, divento loco

Mamma mia