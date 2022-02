Sfera Ebbasta, rinviato il Famoso tour 2022: ecco le nuove date

La ripresa della programmazione degli eventi live musicali che sta caratterizzando le ultime settimane non convince l'intero settore con molti artisti impegnati a rivedere le date dei propri tour, posticipate a tempi ancora migliori. È il caso di Sfera Ebbasta , trapper con un vastissimo seguito, che ha scelto di rinviare il suo Famoso Tour 2022 alla seconda metà dell'anno , quando si ipotizza che le restizioni attualmente in vigore per la capienza massima di stadi e palazzetti sarà un ricordo da archiviare.

I live in autunno senza restrizioni (si spera)

approfondimento

Dovranno attendere ancora i fan di Sfera Ebbasta: è notizia di oggi lo spostamento in avanti delle date del Famoso Tour, tournée molto attesa per i giovanissimi amanti del rap e del trap dell'artista di Cinisello Balsamo, già rinviata una volta in precedenza.

La decisione di rinviare i live già programmati per l'autunno 2022 è stata presa in maniera congiunta dal trapper insieme alla Trident Music. A non convincere l'artista e il suo management sono le attuali misure per contenere il contagio del virus che prevedono una capienza fissata ad un massimo del 75% dei posti per gli stadi e del 60% dei palazzetti, limiti accettati da moltissimi colleghi illustri del panorama musicale italiano ma che hanno spinto l'artista multiplatino a scegliere di esibirsi quando le location potranno essere al completo.

In attesa di certezze sulle prossime misure del Governo che saranno adeguate all'andamento dell'epidemia, gli organizzatori del tour hanno comunicato ai fan che il lavoro per preparare i concerti sarà molto duro, per questa ragione si preferisce posticipare lo show. Scusandosi con il pubblico che aveva reagito con grande entusiasmo alla vendita dei biglietti, Sfera ha diffuso le nuove date, tutte concentrate tra settembre e ottobre 2022, per le quale restano validi i ticket acquistati in precedenza.