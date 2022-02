Blanco in concerto, dopo il sold out annunciate nuove date

Vivo Concerti ha comunicato le novità riguardanti il Blu Celeste Tour di Blanco, fresco vincitore del Festival di Sanremo con Brividi in duetto con Mahmood

Blu Celeste Tour, i nuovi appuntamenti

Dopo il successo registrato dalla vendita dei biglietti degli show, andati esauriti in pochissime ore, la voce di Notti in bianco ha comunicato il cambio di location per la data di Lucca e l’aggiunta di nuove date.