Blanco, tutto il tour è già andato sold out

Blanco, classe 2003, ha annunciato su Instagram: “Il mio primo tour italiano è sold out ed è solo grazie a voi!”

In attesa di vederlo con Mahmood sul palco torinese dell’Eurovision Song Contest, Blanco ha messo a segno un altro importante traguardo. Infatti, il tour del cantante è andato sold out in poche ore a riprova del grande affetto da parte del pubblico.