Tony Effe e Sfera Ebbasta, arriva il singolo "Mi piace"

TONY EFFE annuncia l’uscita del suo nuovo singolo Mi Piace in collaborazione con SFERA EBBASTA, tratto dalla riedizione digitale dell’acclamato album di Tony, Untouchable, disponibile da venerdì 26 novembre su tutte le piattaforme digitali.

Il disco di Tony, già certificato Oro, ha subito conquistato la vetta della classifica degli album più venduti nella settimana di uscita e ha monopolizzato le classifiche digitali con brani come “Luce a Roma” feat. Side Baby, “Escort Lover” feat. Guè Pequeno, “Ke lo Ke” feat. Lazza & Gazo (Oro), “Colpevole” (Oro) ed “Effe” (Platino) uno dei tormentoni virali dell’estate. Ora il disco “Untouchable” si arricchisce di nuovi brani e di nuove collaborazioni con i più grandi del rap game italiano: dopo “Balaclava” con Capo Plaza a settembre ed il remix di “Colpevole” con Geolier a ottobre, è il momento di “MI PIACE” featuring Sfera Ebbasta a novembre. E non è ancora finita…



Il singolo, disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire da venerdì 26 novembre, è un pezzo rap dal sound disco e con un groove anni ’70 che suona come una hit istantanea. Il visual che accompagna la canzone è un vero e proprio inno alla body positivity, all’accettazione di sé stessi, all’essere diversi, ma unici. I due artisti si muovono tra lusso e modelle, all’insegna dell’inclusività e dell’abbattimento dei soliti cliché, senza dimenticare una vena provocatoria che da sempre li contraddistingue.



Sfera Ebbasta, idolo delle nuove generazioni e primo artista ad aver già collezionato oltre 100 dischi di platino nella sua carriera, ha pubblicato recentemente due nuovi brani, UHLALA e Triste (with Feid), tratti dal suo album di successo “FAMOSO”, certificato Triplo Disco di Platino e dove ogni traccia contenuta nel disco ha ottenuto una certificazione Fimi/GfK. “Famoso” include collaborazioni con J Balvin, Future, Steve Aoki, Diplo e altri giganti della musica internazionale. “Famoso” è anche il nome del film diretto da Pepsy Romanoff, disponibile worldwide su Prime Video, che ripercorre la vita di Sfera partendo dagli inizi a Cinisello fino ad arrivare a far parte dello star system mondiale.



Tony Effe conferma i due appuntamenti dal vivo, prodotti da Trident Music, per marzo 2022:

24 marzo 2022 - Atlantico - Roma

29 marzo 2022 - Alcatraz - Milano

I biglietti sono disponibili sul circuito ufficiale Ticketone: bit.ly/UntouchableLive (info su: www.tridentmusic.it)

Tracklist “Untouchable” di Tony Effe: