Italiano, il nuovo album di Sfera Ebbasta con Rvssian

Sorpresa per i fan di Sfera Ebbasta. Il rapper ha annunciato l’imminente uscita di Italiano, nuovo album in collaborazione con Rvssian. Sarà disponibile dal 6 maggio

Il genere trap si è sviluppato a partire dagli anni 90 sino ai primi anni 2000, ma in Italia ha iniziato ad avere un certo successo dal 2010. Infatti, uno dei primi ad abbracciare questo stile è stato Gué Pequeno nel 2011 attraverso l’album Il ragazzo d’oro. In seguito, molti altri cantanti lo hanno imitato a partire da Gionata Boschetti , meglio conosciuto con il nome d’arte Sfera Ebbasta.

Sfera Ebbasta annuncia Italiano

Attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram, il trapper originario di Cinisello Balsamo ha svelato il titolo del suo nuovo album, chiamato Italiano. In arrivo nei prossimi giorni, Italiano è stato realizzato insieme a Rvssian, la cui collaborazione è iniziata già nel 2018 con due brani in particolare come Pablo ed Happy Birthday. In realtà, Italiano non è un vero e proprio album ma si presenta come un EP: resta da capire se sarà una sorta di “antipasto” di un nuovo disco oppure se sarà un lavoro a sé stante. Di seguito, i cinque brani presenti:

Italiano anthem Mamma mia Easy (feat. Fivio Foreign) Sola (feat. Myke Towers) X6 (feat. BIA)

Italiano sarà disponibile a partire da venerdì 6 maggio e sarà prodotto dalla Island Records.