Chi è Ivan Cattaneo, l'artista che ha graffiato gli Anni 60. FOTO

Uno degli artisti più influenti ed eclettici della musica italiana è senz’altro Ivan Cattaneo. Una carriera iniziata ufficialmente nel 1975 con il primo album UOAEI e che lo vede, dopo quasi 50 anni, ancora sulla breccia. Sarebbe riduttivo, però, definire Ivan Cattaneo “solo” un cantautore, perché egli è noto anche per essere un affermato pittore, con le sue opere esposte non solo in Italia, ma in tutto il mondo. Andiamo a ripercorrere la carriera del poliartista con 10 scatti più significativi