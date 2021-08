Ivan Cattaneo ci restituisce Polisex 40 anni dopo: il video

Sono molto orgoglioso di presentare il videoclip di Polisex (40th) in occasione dell’uscita della versione vinile Limited Gold Edition di “Polisex 40th Anniversary”, album edito dall’etichetta Soter, che celebra il quarantennale del mio primo grande successo. Un omaggio speciale dedicato ai miei fan e ai numerosi amanti del vinile e per questa occasione ho curato in maniera speciale il packaging che contiene un maxi flyer con foto-poster e presentazione dell ́intero progetto corredato dalla mia firma.



Il supporto vinile è la punta di diamante di un progetto più ampio, unico nel suo genere, che ho fortemente desiderato e realizzato attraverso un concept-album, uscito lo scorso 11 giugno, nel quale ripropongo in dieci versioni diverse Polisex, singolo tratto dall'album “Urlo”, uscito nel 1980 per l'etichetta CGD.



Un brano al quale sono molto legato e che ha segnato l ́inizio del mio successo. Ricordo ancora con emozione la buona accoglienza della critica. Il brano riuscí in breve tempo a diventare un pezzo cult ed iconico degli anni ’80, una sorta di inno alla libertà sessuale, allo stile alternativo e di costume di quel periodo, che anticipava gli imminenti fasti della Milano da bere. Ed io ne ero il geniale artefice! A distanza di anni questo progetto rimodula un messaggio più che mai attuale, in tempi in cui l'identità di genere e le diverse forme d’amore e sessualità sono oggetto di discussione e proposte di legge.



Ringrazio gli artisti ospiti d ́eccezione dell ́album che hanno interpretano in diversi stili il brano. Sono io stesso ad aprire l ́album con una versione inedita e grintosa prodotta da Daniele Franzese, uno dei più ricercati producers dell'attuale scena indie e mainstream, che ha dato al brano una veste elettronica, update e raffinata.

Seguono quattro versioni interpretate rispettivamente da Adel Tirant (“ElectroPop version”); Attilio Fontana, (“bossa - acoustic version”); i Madame X, ( dark version) e Gianni Leone del Balletto di Bronzo, ( versione progressive) già inserita nel doppio cd “Un Tipo Atipico (Tributo a Ivan Cattaneo)”.



Seguono altre mie cinque interpretazioni :“club version”, “orchestral version”, “future house version” e “trap version” in collaborazione con noti producers della scena dance italiana e il finale con una “versione acustica“ dove con la sola voce e l ́accompagnamento della chitarra lascio scorrere l ́emozione piú vera. L’album è stato ideato e prodotto da Salvatore De Falco e Giuseppe Russo Spena, mentre il musicista Franco Cleopatra ha curato il mastering. Una menzione speciale va a Lorenzo Goodman di Goodman Videoproduzioni, che con mio produttore ha realizzato il videoclip. Un lyric -video il cui concept creativo é stato quello di dare movimento ad alcuni dei miei dipinti, come ‘Visi Di/Visi’. Più di 150 opere minuziosamente tagliate e divise in piccoli pezzi che presi singolarmente sono stati montati insieme alle animazioni del testo. Goodman ha finalizzato il tutto con la postproduzione, insieme al mio contributo finale e di altri due professionisti in un lavoro di grande sinergia, creando un videoclip che riesce a mandare ancora oggi un messaggio di amore, libertà e rispetto per le diversità.