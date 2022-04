Blanco in concerto a Roma, si lancia dal palco ma nessuno lo prende

Stando anche a quanto rilanciato da Fanpage, durante il concerto in un locale di Roma Blanco è stato vittima di un incidente che però non ha avuto conseguenze Condividi

Piccolo imprevisto per il giovane artista. Come riportato da Fanpage, Blanco è stato protagonista di un incidente durante il concerto romano in un locale.

Blanco, l’incidente al concerto approfondimento Blanco ha cantato Blu Celeste in Vaticano davanti a 57mila adolescenti Una carriera in straordinaria ascesa che ha reso velocemente Blanco una delle stelle più brillanti del firmamento musicale, tra gli ultimi traguardi anche un'esibizione in Vaticano davanti a 57.000 ragazzi in occasione della giornata dedicata agli adolescenti. Nelle scorse ore Blanco (FOTO) ha fatto tappa a Roma dove è stato vittima di un incidente che fortunatamente non ha avuto conseguenze. Stando a quanto rilanciato da Fanpage, durante un’esibizione Blanco ha deciso di fare stage diving lanciandosi sul pubblico che è stato però colto di sorpresa non afferrando l’artista al volo. Una volta rialzatosi in piedi, il cantante è tornato sul palco dove si è prontamente accertato delle condizioni delle persone scherzando poi sull’accaduto.

Blanco, il successo approfondimento Eurovision 2022, sorteggiata la posizione di Mahmood e Blanco Nel febbraio di quest’anno Blanco e Mahmood sono saliti sul palco del Teatro Ariston trionfando alla settantaduesima edizione del Festival di Sanremo con il brano Brividi.

approfondimento Eurovision, Mahmood e Blanco costretti a tagliare Brividi A seguito della vittoria, la coppia ha deciso di rappresentare l’Italia all’imminente Eurovision Song Contest, in programma a Torino il 10, 12 e 14 maggio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eurovision Song Contest (@eurovision) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

approfondimento Vanity Fair, in copertina Mahmood e Blanco ma Instagram la censura Tra i brani più amati di Blanco troviamo Notti in bianco, Paraocchi, Blu celeste, Finché non mi seppelliscono e Mi fai impazzire in duetto con Sfera Ebbasta.