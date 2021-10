Blanco, live session negli studi di Vevo: il video di Blu Celeste

Sono finalmente online per i fan le speciali Live Session che Blanco ha registrato per Vevo negli studi di East London. Le canzoni in questione? Il nuovo singolo “Blu Celeste” (già Disco di Platino) e l’inedito “Finchè non mi seppelliscono”, entrambi estratti dal primo album in studio dell’artista

È in una galleria bianca e azzurra, circondata da un mix di luci LED che Blanco ha registrato e pubblicato nelle scorse ore, sulla piattaforma di contenuti YouTube, un’inedita sessione live di due tra i singoli più amati del nuovo album “Blu Celeste”, rilasciato lo scorso 9 settembre. “ Blu Celeste ” e “ Finchè non mi seppelliscono ” sono state realizzate negli studi Vevo di East london per il format “ Vevo DSCVR ” (Vevo Discovery). Un progetto molto ambizioso, che nasce dalla voglia delle principali major discografiche mondiali (Universal Music Group, Sony Music Entertainment e Warner Music Group) di dedicarsi alla scoperta e al sostegno dei giovani talenti musicali in tutto il mondo, mettendo a disposizione la propria visibilità a favore degli artisti coinvolti. Con lui sul palco, che sembra trasportare in un'altra dimensione, anche il musicista e produttore Michelangelo, al pianoforte e chitarra e un batterista. Non manca poi la voce inconfondibile di Riccardo Fabbriconi, alias Blanco, cifra stilistica importantissima che ha contribuito al suo affermarsi così prepotentemente nel panorama musicale italiano.

Tutti i successi di Blanco

La voglia di Vevo DSCVR di realizzare due meravigliose sessioni musicali in compagnia di Blanco è nata dall’affermazione che questo artista ha avuto negli ultimi mesi, specie da quando si è fatto conoscere al grande pubblico insieme alle collaborazioni accanto a Mace e Salmo in “La canzone nostra” e con Sfera Ebbasta nel tormentone estivo “Mi fai impazzire”. Oggi Blanco è reduce dalla pubblicazione del suo primo disco di inediti “Blu Celeste” che in poco meno di un mese ha già raggiunto la tanto ambita certificazione Disco di Platino. Sono però molti altri i riconoscimenti arrivati per il cantante ancora così giovanissimo: “Notti in bianco” è quadruplo disco di platino, “Paraocchi” ne ha invece ottenuti altri due. Si sommano i dischi della stessa fattura per la title track “Blu celeste” e per “Ladro di fiori” così come le certificazioni d’oro per “Finchè non mi seppelliscono”, “Sai cosa c’è”, “Lucciole”, “Pornografia (Bianco Paradiso)” e “Mezz’ora di sole”. Blanco colleziona così, in meno di un anno, 17 dischi di platino e sei dischi d’oro. Traguardi molto importanti per un ragazzo e un artista ancora in piena crescita, ma che non sono difficili da comprendere dato il suo percorso straordinario e il suo talento, che gli hanno permesso di distinguersi grazie alla versatilità tra i generi e la capacità di contaminazione, l'attitudine esuberante e provocatoria che si alterna alla dolcezza delle linee melodiche senza tempo.