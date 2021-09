Blanco, Blu Celeste: il testo della nuova canzone

“Blu Celeste” è il titolo del nuovo singolo di Blanco (il vero nome è Riccardo Fabbriconi), pubblicato lo scorso venerdì 10 settembre per Island Records, insieme all’album omonimo. Una canzone molto diversa dalle altre, nel mood così come nell’intensità del testo e della melodia, che non fa altro che mettere nuovamente in mostra il grande talento del 18enne bresciano, alla sua prima prova in un intero progetto in studio.