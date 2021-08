Blanco presenta "Blu Celeste", suo album d'esordio

Esce venerdì 10 settembre il primo attesissimo album di BLANCO, il giovane artista di Island Records che in brevissimo tempo si è fatto conoscere come una delle più talentuose rivelazioni dell'anno

Esce venerdì 10 settembre Blu Celeste , il primo attesissimo album di BLANCO , il giovane artista di Island Records che in brevissimo tempo si è fatto conoscere come una delle più talentuose rivelazioni dell'anno. L'album, in uscita su etichetta Island Records, sarà disponibile su tutte le piattaforme digitale e in formato CD e Vinile.

Dai suoi primi singoli all'album d'esordio

BLANCO si avvicina alla scrittura quasi per caso, dedicando il suo primo brano ad una ragazza come esperimento fine a sè stesso, per poi scoprire un talento innato e spontaneo per la musica. A giugno 2020 pubblica il suo singolo d'esordio Belladonna (adieu), a cui segue Notti in Bianco, certificato doppio disco di Platino con oltre 47 milioni di stream, a cui segue la pubblicazione di Ladro di Fiori, certificato Oro. A ottobre BLANCO viene selezionato per RADAR ITALIA, il programma globale di Spotify (per la prima volta in Italia) nato per supportare i migliori talenti della scena musicale emergente del nostro Paese.

Segue la fortunata collaborazione con MACE e Salmo ne LA CANZONE NOSTRA, che conquista quattro dischi di Platino, singolo che conta ad oggi oltre 60 milioni di stream e che ha dominato per sette settimane la classifica Fimi / GfK. A febbraio 2021 esce Paraocchi(certificato disco di Platino), a cui segue la collaborazione con MADAME nel brano TUTTI MUOIONO. BLANCO è tra gli artisti che hanno preso parte a RED BULL 64 BARS, THE ALBUM pubblicato a maggio per Island Records con il brano Dio Perdonami prodotto da DRAST.

Lo stesso mese è stato il primo artista italiano selezionato per far parte delle unplugged session Amazon Music Breakthrough. A giugno pubblica insieme a SFERA EBBASTA MI FAI IMPAZZIRE (certificato triplo Platino), brano che si consacra come uno dei grandi successi dell'estate in vetta alla classifica Fimi / Gfk dei singoli più venduti da 5 settimane totalizzando oltre 47 milioni di stream sulle piattaforme in soli due mesi. MI FAI IMPAZZIRE è inoltre al primo posto della TOP 50 di Spotify, seguito dal brano NOTTI IN BIANCO attualmente al secondo posto.



BLU CELESTE è il suo album d'esordio, disponibile per Island Records / Universal Music Italia da venerdì 10 settembre.