Blanco in concerto a Roma: la scaletta

Tra le numerose esibizioni, che già da questi primi giorni di primavera stanno riportando il pubblico alla bellezza della dimensione live di club e palazzetti, il ricco calendario del Blu Celeste Tour di Blanco è forse uno dei più attesi. Ne è una dimostrazione l’incredibile sold-out lampo di ogni data, complice il successo estivo di Mi fai impazzire, con Sfera Ebbasta, e dell’ultimo Sanremo accanto a Mahmood. La sera di lunedì 11 aprile Blanco suonerà nella sua seconda data all’Atlantico di Roma una ricca scaletta di oltre venti canzoni tra featuring di successo e gli inediti del debut album Blu Celeste. Per il pubblico anche la sorpresa di alcuni brani eseguiti in versione acustica in compagnia dell’immancabile producer Michelangelo.

Il Blu Celeste Tour di Blanco

approfondimento

Blanco in concerto, dopo il sold out annunciate nuove date

È iniziato la scorsa domenica 3 aprile con la prima data in programma al Teatro Geox di Padova, il tanto atteso Blu Celeste Tour di Blanco. La prima tournée live del 19enne artista bresciano che si è fatto conoscere nel 2020 con Notti in bianco, Ladro di Fiori e La canzone nostra, accompagnato da Mace e Salmo. Un vero e proprio talento “esploso” poi con il singolo Mi fai impazzire, colonna sonora dell’estate 2021. E se già lo scorso 21 dicembre Blanco era riuscito a registrare un incredibile tutto esaurito delle prime quindici date del suo tour, la partecipazione e vittoria a Sanremo 2022 ha spinto lo stesso artista, il suo entourage e gli organizzatori di Vivo Concerti ad aumentare il numero di date di fronte all’incredibile richiesta dei fan. Questa sera, lunedì 11 aprile 2022, Blanco suonerà nuovamente all’Atlantico di Roma, dopo l’incredibile successo dello show andato in scena nella stessa location proprio ieri sera. Il Blu Celeste Tour, ideato per essere uno show immersivo e capace di scatenare emozioni così belle tanto quanto contrastanti tra loro – si passa da esibizioni cariche di energia ad altre più emozionanti e delicate – prenderà in rassegna una ricca scaletta di oltre 20 brani tra gli inediti del primo album di Blanco, Blu Celeste, e i suoi più grandi successi e featuring radiofonici. Ogni particolare, come racconta anche Vivo Concerti, “dai grandi schermi led wall che circondano il palco, al light design e allestimento” è pensato con attenzione per regalare al pubblico un’esperienza inedita e difficile da dimenticare.