Al termine del mini-spettacolo di Blanco in Piazza San Pietro, Papa Francesco ha parlato ai ragazzi presenti della gioia di ritrovarsi insieme dopo gli ultimi due anni di distanziamento imposto dalla pandemia e della necessità di unirsi per la pace contro la terribile guerra che da settimane sta imperversando in Europa. “Spesso sono proprio i vostri coetanei a pagare il prezzo più alto. La loro esistenza è compromessa e resa insicura, i loro sogni per il futuro sono calpestati”, ha detto il Papa