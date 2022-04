Gryffin e OneRepublic, pubblicato il videoclip di You Were Loved

approfondimento

OneRepublic, il nuovo singolo è "West Coast"

Nel corso degli anni gli OneRepublic si sono affermati come uno dei gruppi di maggior successo nella storia della musica con singoli in grado di scalare le classifiche a livello internazionale, tra questi All the Right Moves, Good Life, Counting Stars, Love Runs Out, Wherever I Go e Rescue Me.

Per quanto riguarda gli album, tra i più amati troviamo sicuramente Dreaming Out Loud e Native.