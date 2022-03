Shawn Mendes, svelata la cover del nuovo singolo When You’re Gone

When You’re Gone è il titolo del nuovo brano di Shawn Mendes . Nelle scorse ore il cantante , classe 1998 , ha mostrato al pubblico la cover del brano con un post sul profilo Instagram che vanta più di sessantasette milioni di follower che ogni giorno seguono la sua vita.

Dopo la pubblicazione del brano It’ll Be Okay, il cantante è ora pronto alla distribuzione della nuova canzone When You’re Gone, in uscita tra pochi giorni.

Shawn Mendes ha rivelato: “Ragazzi, sono così dispiaciuto di non potervi vedere presto. Purtroppo a causa della pandemia siamo stati costretti a posticipare le date del tour inglese ed europeo al 2023”.

La voce di There's Nothing Holdin' Me Back ha continuato: “Il tour inizierà ora a giugno con le date attualmente programmate in Nord America come previsto, e le nuove date riprogrammate nel Regno Unito e in Europa possono essere trovate su WonderTheTour.com”.