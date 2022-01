Shawn Mendes, pubblicato il video del brano It'll Be Okay

Il videoclip della canzone It’ll Be Okay è stato realizzato a Toronto, come rivelato dal cantante in un post su Instagram

L’artista canadese , classe 1998 , ha distribuito il videoclip della nuova emozionante canzone facendo centro nel cuore dei fan. Infatti, nelle scorse ore Shawn Mendes ha pubblicato il video del brano It’ll Be Okay ricevendo immediatamente ottimi riscontri tanto da collezionare già oltre due milioni e mezzo di visualizzazioni su YouTube in meno di ventiquattro ore.

Nel corso degli anni Shawn Mendes si è imposto come un vero e proprio fenomeno mediatico con brani di enorme successo, tra i quali Stitches, Treat You Better, There's Nothing Holdin' Me Back e Wonder.