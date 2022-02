Shawn Mendes nel cast del film Lyle, Lyle, Crocodile

Secondo quanto rilanciato in esclusiva dal magazine Deadline, Shawn Mendes darà la voce al protagonista del film basato sul libro per bambini Lyle, Lyle, Crocodile di Bernard Waber

Shawn Mendes debutterà sul grande schermo dando la voce al protagonista dell’adattamento cinematografico del libro per bambini Lyle, Lyle, Crocodile. Deadline ha riportato in esclusiva il coinvolgimento dell’ artista canadese rivelando anche numerosi dettagli riguardanti il film.

Will Speck e Josh Gordon dirigeranno il film basato sul celebre lavoro dello scrittore statunitense Bernard Waber e pubblicato nel 1965 come sequel del libro The House on East 88th Street, distribuito tre anni prima.