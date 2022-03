7/11 ©Getty

MusArt Festival 2022 prosegue nella giornata di venerdì 22 luglio con numerose esposizioni artistiche e una serata in musica in compagnia di Goran Bregovic che si diletterà in un racconto in sette note sulle anime di Sarajevo. Con lui ci saranno anche tre violini solisti e la Wedding and Funeral Band, orchestra formata da fiati gitani e coro di voci bulgare

