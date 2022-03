Lazza, il nuovo singolo è OUV3RTURE

Il rapper milanese Lazza ha pubblicato il suo nuovo singolo OUV3RTURE. Il primo estratto dal nuovo disco Sirio, alla release in digitale e nei negozi di dischi dal prossimo 8 aprile. Ad accompagnarlo anche un videoclip su YouTube diretto da Andrea Folino Condividi

Tra le nuove uscite di questo venerdì 11 marzo, per l’attesissimo New Music Friday di Spotify, c’è anche il nuovo singolo OUV3RTURE del rapper e musicista milanese Lazza, che anticipa l’uscita del suo terzo album in studio. Una vera e propria intro per i 17 brani che comporranno la tracklist di Sirio, presentata ufficialmente alcuni giorni fa durante un segretissimo live concert a Milano, e alla release ufficiale il prossimo 8 aprile, sulle migliori piattaforme digitali e nei negozi di dischi. Ecco tutto quello che sappiamo sul nuovo singolo di Lazza OUV3RTURE e sul suo videoclip ufficiale condiviso su YouTube.

OUV3RTURE è il nuovo singolo di Lazza, testo e videoclip approfondimento Lazza live a Milano: aspettando Sirio presenta il singolo OUV3RTURE Scritto da Jacopo Lazzarini (vero nome di Lazza), insieme a Frédéric Chopin e Lorenzo Paolo Spinosa, OUV3RTURE è il nuovo singolo di Lazza, il primo estratto dall’album Sirio in uscita l’8 aprile 2022. Accompagnato dalla produzione di Low Kidd e da un videoclip già condiviso su YouTube e in top alle tendenze, OUV3RTURE è un mix perfetto del Lazza che tutti noi conosciamo, quello capace di far parlare liberamente la sua musica in una continua lotta tra le parti che si ritrova anche nel brano. OUV3RTURE alterna la melodia classica di un pianoforte, alla potenza comunicativa delle barre rappate per poi esplodere in un sound ben più trap. Nel videoclip ufficiale diretto da Andrea Folino, il cantautore, rapper e musicista milanese, suona la sua nuova canzone sul palcoscenico illuminato di un teatro, a richiamare simbolicamente la vera “Ouverture” di un concerto. Lazza canta, mentre scorre le mani in musica sul suo immancabile pianoforte. Ad ascoltarlo, un pubblico di volti coperti. La situazione si ribalta poi in quello che vuole essere come un secondo atto teatrale, nei frame del videoclip, dove tutto è buio e rischiarato solo da una luce LED, così come nel ritmo della canzone.

Sirio è il nuovo album di Lazza Sirio è il titolo scelto da Lazza per il suo terzo album in studio, alla release ufficiale in digitale e negli store di dischi, dal prossimo 8 aprile. Un progetto discografico che è un sentito viaggio introspettivo nell’Io dell’artista classe ’94 e nato a Milano. Diciassette tracce in musica che proprio come la stella Sirio - formata da due elementi che la rendono fra le più brillanti del cielo – compongono un progetto discografico dalla natura ambivalente, ripercorrendo la carriera e il talento di Lazza, frutto di una dualità che lo rende uno degli artisti più interessanti della scena rap italiana contemporanea. Brani in cui il cantautore sottolinea la sua voglia di essere ricordato per quello che racconta in musica, desiderio che è però contrapposto alla volontà di non voler scendere a compromessi con il mondo che lo circonda, ma anzi di dire sempre quello che pensa, senza mai rinnegare le sue origini nonostante il successo raggiunto.