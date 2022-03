Lazza live a Milano: aspettando Sirio presenta il singolo OUV3RTURE

L’attesa è finita: Lazza è pronto a tornare sulla scena rap italiana con un nuovo progetto discografico. Dopo un secret event il 5 marzo in cui centinaia di fan si sono riversati in Darsena a Milano per scoprire a sorpresa titolo e data del suo nuovo disco, e dopo lo show esclusivo di ieri al Teatro Gerolamo in cui l’artista ha eseguito in anteprima alcuni dei suoi nuovi brani in una suggestiva modalità acustica, Lazza torna in scena e lo fa con il nuovo singolo OUV3RTURE, accompagnato dal video fuori su YouTube.



Già disponibile su tutte le piattaforme digitali di streaming e download, OUV3RTURE è un brano in cui Lazza incastra le rime ormai tratto distintivo del suo stile inseguendo, come in una lotta tra le parti, la melodia del pianoforte, per poi esplodere nel ritornello in una sorprendente base a firma di Low Kidd. Un primo, quasi intimo e preziosissimo tassello che andrà a comporre un mosaico più grande in arrivo ad aprile, di cui Lazza ci svela pian piano i dettagli, a cominciare dall’esplosivo featuring con Geolier in NESSUNO, annunciato ieri al Teatro Gerolamo. La speciale cornice teatrale è stata anche l’occasione per Lazza di eseguire in anteprima esclusiva alcuni dei brani contenuti in SIRIO: CINEMA, ALIBI, NULLA DI, NESSUNO (feat. Geolier).



A distanza di tre anni dal suo album di debutto Re Mida, Lazza ritorna infatti l’8 aprile con un nuovo album di inediti, SIRIO, già disponibile in pre-order: un viaggio introspettivo di 17 tracce nello spazio e nell’Io del rapper milanese. Proprio come la stella Sirio è composta da due elementi che la rendono fra le più brillanti del firmamento, anche il talento di Lazza è frutto di una dualità che lo rende uno degli artisti più luminosi della scena rap italiana contemporanea: fra le tracce che comporranno l’album traspare la voglia di essere ricordato per le sue canzoni, contrapposta alla volontà di non voler scendere a compromessi per esprimersi attraverso la sua musica, come anche il desiderio di non rinnegare le sue origini nonostante il successo raggiunto (Da un albero stacchi solo un ramo / quando sono salde le radici). Un viaggio pieno di sfumature che inizia oggi, che è anche e soprattutto un’esperienza interiore per Lazza, e che promette di continuare a lungo.

SIRIO - TRACKLIST

01 - OUV3RTURE

02 - ALIBI

03 - MOLOTOV

04 - SOGNI D’ORO

05 - BUGIA feat. Tory Lanez

06 - CINEMA

07 - PIOVE

08 - PANICO

09 - JEFE

10 - TOPBOY

11 - PUTO

12 - SENZA RUMORE

13 - NESSUNO feat. Geolier

14 - 3 PALI

15 - USCITO DI GALERA

16 - NULLA DI

17 - REPLAY