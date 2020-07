"Lazza-J," il mixtape con inediti e collaborazioni

Il rapper italiano, che è anche pianista e producer, presenta a Sky Tg24 il suo ultimo lavoro, una raccolta di dieci brani “nati in quarantena”. E sulla sua formazione classica: “La musica è musica, trovo sia giusto conciliare insieme le due anime che ho, il pianoforte e il rap”

Si chiama “Lazza-J” ed è il mixtape appena uscito del rapper italiano Lazza. Una raccolta di 10 brani inediti e collaborazioni importanti con cui l’artista mostra ancora una volta le sue abilità. “E’ un lavoro che è nato in quarantena (GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE) , ho cercato di sfruttare al meglio la noia, di essere produttivo e portare a casa dei risultati” spiega ospite a Sky Tg24.

Il “Re Mida” del rap italiano

Il rapper, producer e pianista, nome tra i più stimati e richiesti degli ultimi tempi, è reduce da due anni di grandi successi dettati di certo dal suo ultimo lavoro.

Nel 2019 Lazza aveva promesso ai fans una tripletta di dischi e, dopo “RE MIDA” - certificato disco di Platino -, ha dato vita a due ulteriori progetti, “RE MIDA (AURUM)” e “RE MIDA (PIANO SOLO)”.

“RE MIDA” (prod. Low Kidd con lo stesso Lazza), uscito l’1 marzo 2019, è entrato direttamente al primo posto della classifica dei dischi più venduti della settimana Top Of The Music Fimi/Gfk Italia!

“Re Mida (Aurum)” contiene inediti e importanti collaborazioni - Sfera Ebbasta, Capo Plaza, Emis Killa -, mentre “Re Mida (Piano Solo)” fa riscoprire 8 tracce dell’album “Re Mida” in una versione speciale tutta suonata e arrangiata da Lazza.

Dalla musica classica al rap

Lazza, classe 1994, si è formato studiando musica classica al conservatorio Giuseppe Verdi di Milano e non manca di ricordarlo anche ai suoi live, durante i quali dimostra che la musica non ha confini sedendosi davanti al piano. “La musica è musica, trovo sia giusto cercare di conciliare le due anime che ho. Sarebbe stato un peccato non cercare di mettere insieme la musica classica con il rap” sottolinea a Sky TG24 aggiungendo di essere un grande fan di Chopin.

E sul futuro dice: “Mi piacerebbe tornare a suonare dal vivo e fare delle date estive. Spero vivamente che si allenti un po’ la presa e di poter riprendere a fare qualche concerto”.

