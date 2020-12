Lazza, chi è il rapper di Catrame. Duetto con Casadilego a X Factor

La semifinale di X Factor 2020 proporrà per l’occasione anche la manche featuring che vedrà la partecipazione anche di Lazza. Il rapper duetterà con Casadilego nel brano “Catrame”, tratto dall’album “Re Mida” che al debutto è riuscito a conquistare il primo posto in classifica tra gli album più venduti in Italia. Jacopo Lazzarini, vero nome di Lazza, si è fatto notare grazie ad un abilissimo freestyle e alla sua passione per la musica classica. Il rapper infatti ha studiato al Conservatorio di Milano e nel corso degli anni ha ottenuto sempre più riscontri e consensi da artisti del calibro di Nitro, Salmo, Fabri Fibra e Guè Pequeno con i quali ha instaurato alcune collaborazioni

CHI E’ LAZZA

Lazza ha debuttato sulla scena musicale pubblicando nel 2012 il lavoro autoprodotto “Destiny Mixtape”. Due anni dopo è uscito “K1 Mixtape” che vede la partecipazione del rapper Emis Killa nella traccia “#NSSAUC”. Sempre con Emis Killa ha lavorato nel mixtape “Keta Music Vol. 2” mentre nel 2016 ha pubblicato i singoli “DDA” e “Super Santos Freestyle”. Nel 2017 ha dato vita al suo primo album in studio dal titolo “Zzala”. Il disco ha visto la collaborazione di Nitro e Salmo nel brano “MOB”. Dopo aver mostrato tutto il suo talento nel rap, nel suo album d’esordio Lazza si è avvicinato al genere trap ed è riuscito ad attirare subito le attenzioni di critica e pubblico. Per la promozione dell’album è stato protagonista di ben due tour “Zzala Tour” e “Zzala Winter Tour”. Dopo l’ottimo riscontro dell’album d’esordio, Lazza si è poi dedicato alla produzione. Tra i brani che vedono la sua collaborazione c’è “Disgusting” di Ernia, “Passepartout” di Nitro e “Lunedì” di Salmo. A distanza di un anno l’album “Zzala” è stato certificato disco d'oro così come i brani “DDA” e “MOB”. Infine il brano “Lario” è certificato disco di platino.

Il successo di “Re Mida” e il mixtape “J”

Nel luglio 2018 è stato pubblicato il primo singolo tratto dall’album “Re Mida”. Si tratta del brano “Porto Cervo”. Prodotto insieme a Low Kidd, vede la collaborazione di Dolcenera. Il secondo estratto da “Re Mida” è stato il brano “Netflix”. Il disco vede la partecipazione di ben sette artisti che non passano inosservati. Oltre al featuring con Guè Pequeno in “Gucci Ski-Mask”, il rapper è riuscito a coinvolgere nel progetto anche Fabri Fibra, Izi, Tedua e Luchè, mentre nella versione deluxe dell’album ci sono due bonus track che vantano le collaborazioni di Giaime e Kaydy Cain. Certificato disco di platino, l'album è stato ripubblicato ad ottobre 2019 in due versioni: “Re Mida Aurum” e “Re Mida Piano Solo”, con l'aggiunta dei singoli “Ouver2re” e del brano “Gigolò”. A luglio 2020 ha pubblicato il mixtape “J” che vede la partecipazione tra gli altri di Capo Plaza, Tha Supreme, Guè Pequeno, Shiva, Geolier, Emis Killa e Gemitaiz. Il progetto ha venduto oltre 25 mila copie.