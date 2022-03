Certificazioni FIMI, Matteo Romano e Tananai disco d’oro

Reduci dal successo dell’ultimo Sanremo, Matteo Romano e Tananai hanno ottenuto ieri da FIMI/GfK il tanto atteso disco d’oro per Virale e Sesso Occasionale. Significa che, insieme all’ottimo piazzamento dei singoli in streaming, le canzoni hanno venduto oltre 25mila copie Condividi

Decima settimana dell’anno che nel panorama della musica italiana inizia con un ricco carico di certificazioni per i nostri cantanti. In particolare per le voci protagoniste dell’ultima edizione del Festival di Sanremo. Stiamo parlando di Matteo Romano e Tananai che, con il brano Virale il primo e la hit Sesso Occasionale il secondo, volano con i loro singoli tra le migliori classifiche di radio e streaming. Per loro è arrivato ieri, lunedì 7 marzo, il Disco d’Oro per le oltre 25mila copie vendute.

Matteo Romano e il successo di Virale approfondimento Sanremo 2022, Matteo Romano con Virale: il testo Come ogni settimana, è tornata ieri – lunedì 7 marzo – l’assegnazione delle certificazioni FIMI e GfK per i singoli e gli album che dal 28 febbraio al 6 marzo hanno raggiunto il disco d’oro o di platino. Tra questi anche il giovanissimo Matteo Romano che, reduce da Sanremo 2022, ha ottenuto il disco d’oro per le oltre 25 mila copie vendute con Virale. Un bellissimo traguardo per il cantautore di Cuneo che dopo Sanremo Giovani e la grande kermesse ligure andata in scena lo scorso febbraio, stacca un altro importantissimo pass per una carriera sicuramente in ascesa. Stabile al 13esimo posto della classifica Top 50 Italia di Spotify, Virale è il racconto di un amore ai tempi della Generazione Z e dei social, interpretato da Matteo Romano e scritto dallo stesso cantante in compagnia di Alessandro La Cava, Dario Faini (alias Dardust) e Federico Rossi (ex del duo Benji & Fede).

Tananai e il disco d’oro con Sesso Occasionale approfondimento Sanremo 2022, Tananai con Sesso occasionale: il testo Certificazioni FIMI che mostrano ancora la presenza preponderante dei singoli di Sanremo 2022. Tra i premiati – con disco d’oro – anche Tananai con il brano Sesso Occasionale. È con un ricordo al piccolo Alberto bambino (Tananai si chiama in realtà Alberto Cotta Ramusino) che il cantante milanese ha commentato il suo primo riconoscimento FIMI sui social: “SESSO OCCASIONALE È IL MIO PRIMO DISCO D’ORO. Roba che sognavo da bambino ma che figurati se succede e INVECEEE daje Albi del passato sono fiero di te piccolo nerd”. Ma le sorprese per i fan dell’ultimo classificato a Sanremo non finiscono qui, visto che Tananai si è reso protagonista nelle scorse ore di un’interessante iniziativa che ha tutta l’aria di diventare virale. L’artista avrebbe attivato una speciale hitline per comunicare direttamente per via telefonica con il suo pubblico. Un numero (388.47.07.114) attivo 24 ore su 24 per le prossime due settimane, tramite il quale è possibile ascoltare un messaggio registrato da Tananai che invita i fan a condividere con lui un episodio importante della propria giornata subito dopo il segnale acustico. Dall’altra parte della cornetta, niente di meno che il cantante stesso che racconterà a sua volta piccoli estratti della sua quotidianità e risponderà alle domande lasciate in segreteria dai fan offrendo loro, di tanto in tanto anche alcune esibizioni musicali.