Giusy Ferreri annuncia due concerti in Italia ad ottobre

La cantante palermitana, reduce dalla pubblicazione del suo sesto album in studio Cortometraggi, ha raccontato che dopo il tour estivo ci saranno altri due appuntamenti a teatro in autunno. Ecco tutto quello che c'è da sapere sui concerti dell'1 e 3 ottobre a Roma e Milano

A due settimane dalla pubblicazione del suo nuovo album Cortometraggi, Giusy Ferreri ha raccontato ai fan la voglia di tornare presto ad esibirsi dal vivo. Desiderio che diventerà realtà il prossimo ottobre visto che la cantante palermitana ha annunciato due show a teatro in programma a Roma e Milano. Gli spettacoli saranno un momento davvero unico non solo per tornare alla musica dal vivo ed immergersi nella discografia completa di Ferreri, tra vecchi e nuovi successi, ma anche l’occasione di ascoltare per la prima volta dal vivo la sanremese Miele, il singolo Gli Oasis di una volta e tutti i brani che vanno a comporre la tracklist ufficiale del nuovo disco uscito il 18 febbraio 2022.

Giusy Ferreri, due concerti speciali a Roma e Milano approfondimento Giusy Ferreri parla di Cortometraggi: "Un album cinematografico" Le prossime date da segnare in calendario per tutti gli amanti della musica pop ed in particolare della voce inconfondibile di Giusy Ferreri, saranno quelle del 1 e 3 ottobre, quando la cantante di Novembre si esibirà con due speciali concerti a teatro a Roma e Milano. “Perché in attesa di tornare dal vivo questa estate, posso finalmente annunciarvi le due anteprime teatrali di questo autunno” ha commentato Ferreri sui social, svelando date e luogo degli appuntamenti in musica con i fan italiani. Sabato 1 ottobre 2022 – Roma, Auditorium Parco della Musica

Lunedì 3 ottobre 2022 – Milano, Teatro dal Verme Come reso inoltre noto dagli stessi organizzatori degli show di Giusy Ferreri, i ticket per l’ingresso a teatro sono già disponibili dalle ore 11:00 dello scorso 18 febbraio sul sito ufficiale Friends & Partners.

Il significato di Cortometraggi è legato alla dimensione live approfondimento Sanremo 2022, Giusy Ferreri al Festival con "Miele" È stata la stessa Giusy Ferreri a svelare qualcosa di più alla stampa e al pubblico dei social circa il significato del suo sesto album in studio Cortometraggi, arrivato il 18 febbraio dopo la pubblicazione di Gaetana (2008), Fotografie (2009), Il mio universo (2011), L’attesa (2014) e Girotondo (2017). Cortometraggi è un titolo che a suo modo vuole essere esplicativo e direttamente collegato alla dimensione live che Ferreri ama. Queste le parole della cantante: “Durante i miei live amo definire alcuni brani che ho scritto come dei cortometraggi musicali e questo album racchiude la narrazione di tanti piccoli film. Ogni cortometraggio è un piccolo viaggio che ogni volta ha sapori e atmosfere differenti, colori, stili, generi e intensità diverse”. Il risultato? Un disco che sembra esserle cucito addosso, con una tracklist variegata dove il rock incontra l’elettropop, ma anche la ballad, il pop e molto altro per un ritratto di Ferreri e del suo talento a 360 gradi. “Presento un disco più maturo e introspettivo, ma mantenendo sempre lo stesso spirito degli esordi, la vena di rappresentarmi con una certa versatilità, tanto in ciò che racconto quanto negli arrangiamenti, qui legati al sound che propongo nei miei live. Per questo ho voluto con me i musicisti che mi accompagnano nei concerti”.