Giusy Ferreri, il nuovo singolo è "Gli Oasis di una volta"

Giusy Ferreri è tra i 22 big che dal prossimo 1 al 5 febbraio calcheranno il palco dell’Ariston e dei quali - in occasione della finalissima di Sanremo Giovani - verrà annunciato il titolo ufficiale della canzone in gara. Nel frattempo la cantante ha scelto di ingannare il tempo che la separa dal Festival musicale più famoso di Italia e d’Europa, condividendo con i fan un nuovo singolo , in streaming e radio da venerdì 17 dicembre . Si chiama “ Gli Oasis di una volta ” ed è una ballad rock, ma profonda, con un testo e una melodia malinconica che fa subito “volare” l’ascoltatore alle origini della carriera della nota artista.

Giusy Ferreri annuncia sui social il nuovo brano

Come ormai di consueto per ogni artista, l’annuncio di un nuovo brano o album in arrivo, non può prescindere da un messaggio condiviso anche tramite mezzo social. È così che, poco meno di ventiquattro ore fa, l’inteprete palermitana ha raccontato dell’imminente arrivo di “Gli Oasis di una volta”, accanto ad un primo piano dell’artista che la mostra nella sua mise elegantemente rock, proprio come dovrebbe poi essere l’intero concept della canzone. Ecco cosa ha scritto Giusy Ferreri su Instagram: “Sapete che c’è? Voglio svelarvi giusto una cosa…“GLI OASIS DI UNA VOLTA”, il mio nuovo singolo, fuori venerdì 17 dicembre in radio e su tutte le piattaforme digitali! È già disponibile in pre-save e pre-add al link in bio e nelle stories! Un nuovo capitolo ha inizio… Io non vedo l’ora, e voi?”.

Una nuova era nella carriera di Giusy Ferreri

Prodotto per Columbia/Sony Music, “Gli Oasis di una volta” non è altro che un primo assaggio del nuovo percorso artistico di Giusy Ferreri, che a febbraio sarà in gara al 72esimo Festival di Sanremo. Scritto da Piero Romitelli, Gaetano Curreri (Stadio), Mario Fanizzi, Gerardo Pulli (Pablo America) e Giusy Ferreri, il singolo è una ballad che evidenzia il lato più profondo e rockeggiante dell'interprete, con un testo malinconico e introspettivo che avvicina il brano alle origini della sua produzione. Dall'esordio nel 2008, dopo essersi classificata seconda alla prima edizione italiana di “X-Factor”, Giusy Ferreri ha costruito una carriera spesso basata su delle autentiche hit radiofoniche, che nel corso degli anni le hanno permesso di raggiungere addirittura le certificazioni di 1 disco di diamante e 18 dischi di platino. Con ben 5 album in studio all’attivo, Giusy Ferreri è autrice e interprete di numerosi brani di enorme versatilità. Spaziare dal rock al pop, dal blues alla world music non è da tutti e Giusy Ferreri ha più volte dimostrato di saperlo fare con alcuni dei suoi titoli più noti. Ne sono un esempio: “Non ti scordar mai di me”, “Novembre”, “Partiti Adesso”, “Volevo Te”. Come si legge anche su ANSA, quella di Giusy Ferreri è “Una vita segnata da grandi successi e importanti collaborazioni con alcuni dei nomi più rilevanti del panorama italiano quali Tiziano Ferro, Nicola Piovani, Marco Masini, Michele Canova, Sergio Cammariere, Takagi & Ketra, Corrado Rustici, Federico Zampaglione, Bungaro e molti altri, e con Linda Perry autrice internazionale”.