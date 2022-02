3/13 ©Getty

È conosciuto non solo per essere stato uno tra i più grandi cantautori italiani, nonché co-fondatore insieme a Beppe Carletti, del collettivo musicale Nomadi, ma anche un talentuoso artista poliedrico. Capace di dedicarsi non solo alla musica, ma ad altre forme d’arte come la pittura e la scultura, sue grandi passioni. I suoi quadri vennero anche esposti nel 1991 a Novellara, oggi in mostra all’Associazione Augusto Per La Vita, fondata dalla compagna Rosanna Fantuzzi e dedicata alla ricerca di una cura contro il cancro

Le canzoni più belle del 2021, un viaggio in 12 mesi di grande musica italiana