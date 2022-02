Tommaso Paradiso, la tracklist di "Space Cowboy"

Settimana di grandi annunci per il cantautore romano che, dopo aver raccontato ai fan l’arrivo del suo primo film Sulle Nuvole (al cinema il 26-27-28 aprile), condivide ora la tracklist ufficiale di Space Cowboy , il primo disco di Tommaso Paradiso nelle vesti di solista. Saranno ben 11 le nuove canzoni che si potranno ascoltare in cuffia dal prossimo venerdì 4 marzo , insieme alle già edite Magari No, Lupin e La Stagione del Cancro e del Leone. Tutto lascia però presagire l’arrivo di altre sorprese, tra cui una collaborazione non ancora svelata.

Un progetto discografico che già si preannuncia ricco di sorprese a partire dalla produzione della più parte delle tracce, affidata a Federico Nardelli e di un featuring speciale, quello della canzone Amico Vero, che non è stato ancora ufficialmente svelato. Space Cowboy, in arrivo tra circa due settimane, è già disponibile al pre-order e pre-save in diversi formati che si possono trovare al link indicato nella bio social dell’artista (CD e vinile autografato). Pagina web su cui si possono acquistare anche i biglietti per lo Space Cowboy Tour 2022 .

Tommaso Paradiso racconta il nuovo disco

È stato lo stesso Tommaso Paradiso a svelare qualcosa in più sul concept del disco in arrivo, tramite mezzo stampa e social. Da quanto commentato dal cantautore romano, emerge che Space Cowboy sarà un disco molto intimo e poetico. Dimensioni che dopotutto, i fan di lunga data avranno già potuto apprezzare durante l’ascolto delle hit Magari No, Lupin e La Stagione del Cancro e del Leone. Intimità e complicità che però si fondono appieno con il lato più irriverente di Paradiso, creando un progetto in musica che racchiude due facce di un’unica medaglia. Per quanto riguarda il sound, Space Cowboy attraverserà sempre diverse dimensioni emotive, tra ballad scanzonate e romantiche poesie in musica con quel suo essere così maledettamente nostalgico cui Paradiso ci ha da sempre abituati fin dal suo esordio con i Thegiornalisti.

Tutti i nuovi successi di Tommaso Paradiso

In attesa di poterne ascoltare le tracce per la prima volta dal vivo durante lo Space Cowboy Tour 2022, il nuovo disco di Tommaso Paradiso è già un grande successo, pur non essendo ancora passato per la sua release ufficiale. Il singolo Magari No è già Disco d’oro. Riconoscimento al quale si stanno sempre più avvicinando anche Lupin e La Stagione del Cancro e del Leone. Tutti brani che arrivano per il cantautore romano, dopo varie collaborazioni con e per altri artisti, ma anche singoli che hanno letteralmente scalato le classifiche di vendita negli ultimi due anni come Ricordami, Ma Lo Vuoi Capire, I Nostri Anni e Non Avere Paura.