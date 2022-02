Addio a Ian McDonald, il fondatore dei King Crimson

Negli anni '70 aveva dato vita con Greg Lake alla storica band di rock progressivo. Aveva 75 anni ed era malato di cancro. A dare l'annuncio ufficiale della sua scomparsa il figlio Max Condividi

È morto all'età di 75 anni, a New York, Ian McDonald, musicista britannico co-fondatore dello storico gruppo rock progressivo degli anni '70 King Crimson. McDonald era malato di cancro.

Il messaggio del figlio leggi anche Addio a Betty Davis, la regina del funk "Sono profondamente rattristato nell'annunciare che mio padre è morto di cancro - ha scritto il figlio Max in un post pubblicato sul sito web di Discipline Global Mobile (DGM), l'etichetta musicale dei King Crimson - È stato incredibilmente coraggioso, non ha mai perso la sua gentilezza e il suo senso dell'umorismo, anche quando è diventata dura".

SECONDO ROLLING STONE SAREBBE MORTO IL 9 FEBBRAIO leggi anche Addio a Meat Loaf, morto il cantante rock di “Bat Out of Hell” Secondo la rivista americana Rolling Stone, che aveva riferito della sua morte la sera di giovedì 10 febbraio, citando un portavoce dell'artista, Ian McDonald "è morto pacificamente il 9 febbraio 2022 nella sua casa di New York, circondato dalla sua famiglia".

PADRE DEL ROCK PROGRESSIVO leggi anche Il Divo, è morto il cantante Carlos Marin Con il cantante Greg Lake, morto di cancro nel dicembre 2016, Ian McDonald è stato il co-fondatore e cantautore dei King Crimson, un gruppo rock progressivo che ha raggiunto il successo mondiale nel 1969 con l'album In The Court Of The Crimson King e il suo titolo di apertura Uomo schizoide del 21 secolo. Questo album è considerato l'atto fondatore del rock progressivo, un misto di rock venato di musica classica e jazz. Gli inglesi Yes, Genesis, ma anche la formazione stellare Pink Floyd, sono i più famosi gruppi di rock progressivo.

SUONAVA SASSOFONO, PIANOFORTE, FLAUTO, VIBRAFONO E CHITARRA leggi anche Vicente Fernandez, morto a 81 anni il cantante messicano Secondo DGM, "il contributo di Ian ai King Crimson è stato sia profondo che inestimabile". Polistrumentista, era sassofonista e tastierista della band, ma sapeva suonare anche flauto, il vibrafono e la chitarra. Nato nel 1946 in Inghilterra, Ian McDonald ha prestato servizio per cinque anni nell'esercito britannico. "Non avevamo davvero sentito niente del genere", ha detto a Rolling Stone il chitarrista dei Genesis Steve Hackett, che ha assistito ai primi concerti dei King Crimson: "Una sorta di sensibilità free-jazz ma con una sensibilità rock".