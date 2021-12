Il Divo, è morto il cantante Carlos Marin

Il baritono del celebre quartetto musicale si è spento ieri a Manchester all’età di soli 53 anni. È stata la stessa band ad annunciarlo nelle scorse ore con una nota ufficiale condivisa sui social. “Mancherà ai suoi amici, alla sua famiglia e ai suoi fan. Non ci sarà mai più un’altra voce come la sua”

Il celebre cantante spagnolo Carlos Marin , baritono e membro del gruppo di crossover e di musica classica Il Divo , è scomparso domenica 19 dicembre, a soli 53 anni. La triste notizia, è arrivata dagli stessi componenti del collettivo, il tenore americano David Miller, il vocalist francese Sébastien Izambard e il tenore svizzero Urs Bühler, che nella giornata di ieri hanno annunciato i fan e a tutto il mondo della musica, il triste lutto, con una nota ufficiale pubblicata sui propri canali social. Nonostante nei giorni scorsi fossero stati posticipati alcuni imminenti eventi del collettivo Il Divo, “a causa di un problema di salute”, poi specificato essere proprio il ricovero di Carlos Marin in ospedale , famiglia e colleghi hanno tenuto al riserbo sulle cause della morte che per ora non sono state comunicate in nessun tipo di annuncio ufficiale.

Il messaggio de Il Divo per Carlos Marin

approfondimento

Un anno di addii: i personaggi famosi morti nel 2021

È con queste tristi parole, che il celebre quartetto crossover e multiculturale, ha annunciato sui social la scomparsa del loro baritono spagnolo: “È con grande dolore che vi mettiamo al corrente della scomparsa del nostro amico e collega Carlos Marin. Mancherà ai suoi amici, alla sua famiglia e ai suoi fan. Non ci sarà mai più un’altra voce come la sua. Da 17 anni stiamo facendo questo incredibile viaggio con Il Divo e ci mancherà. Speriamo e preghiamo che la sua meravigliosa anima riposi in pace. Con affetto David, Sébastien e Urs”.

Le cause della scomparsa

Secondo quanto comunicato dalla band tramite mezzo stampa, lo scorso 16 dicembre corrisponderebbe alla data di ricovero di Carlos Marin, nel reparto di terapia intensiva del Manchester Royal Hospital. Notizia arrivata come un fulmine a ciel sereno per tutti i fan de Il Divo dopo un altro triste annuncio, avvenuto il 9 dicembre. Carlos, David, Sébastien e Urs raccontavano del rinvio degli impegni più prossimi del gruppo, a causa di un problema di salute che affliggeva uno degli elementi del collettivo. Ai fan era stata inoltre comunicata la volontà di annunciare il più presto possibile le date del recupero. Ora la scomparsa di Carlos Marin, le cui cause del decesso restano però ancora non note.

Carlos Marin prima e con Il Divo

Nato in Germania ma cresciuto in Spagna, Carlos Marin ha avuto la possibilità di fare esperienza, fin da giovane, nel mondo della musica e della televisione. Tanti i programmi televisivi cui prese parte sulle reti nazionali iberiche, entrando nel cast di importanti musical ed eventi cinematografici locali come “I miserabili”, “Grease” o ancora “Peter Pan”, “Nightmare Before Christmas” e “Cenerentola”. Ma il vero successo di Carlos Marin è arrivato dall’incontro con David Miller, Sébastien Izambard e Urs Bühler, nonché con il celebre manager e giudice di “X-Factor” Simon Cowell che creò, nel 2004, il gruppo fusion del genere pop-opera. Con loro Marin pubblicò ben otto album in studio insieme ad altri due incisi da solista.