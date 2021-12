7/28 ©Getty

Icona degli anni Ottanta, il 4 maggio scompare a 59 anni Nick Kamen (Ivor Neville Kamen). Cantante e modello inglese, era diventato famoso nel 1985 grazie a uno spot della Levi's in cui Kamen entra in una lavanderia, si spoglia sfilando anche i jeans e rimane in boxer tra gli occhi divertiti e stupiti dei presenti. Poi ancora un successo con la hit Each time you break my heart, scritta e prodotta da Madonna