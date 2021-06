Gianmaria Coccoluto: “Orgoglioso di fare musica come mio padre"

“Omaggiare attraverso la mia arte personale mio padre, è una cosa di grande stima e rispetto che posso fare per lui”. Queste le parole di Gianmaria Coccoluto, il figlio 27enne di Claudio Coccoluto, celebre Dj morto lo scorso 2 marzo a causa di una malattia. Il giovane ricorda il padre e parla dei suoi progetti futuri che saranno improntati sulla musica perché “facendo lo stesso lavoro e avendo la stessa passione per la musica, posso continuare su questo filo che ci mantiene connessi. È molto importante: rende orgoglioso me e penso che renderebbe orgoglioso anche lui” ( FOTOSTORIA - VIDEO ).

Gianmaria Coccoluto: “Bello ricominciare ad esibirsi”

Gianmaria Coccoluto, infatti, è stato tra gli artisti presenti alla XXXII edizione di Musicultura Festival, in scena a Macerata dal 14 al 19 giugno in presenza di pubblico. Sul palco anche i Subsonica, Ermal Meta, Marisa Laurito, La Rappresentante di Lista, Michele D’Andrea, Irene Grandi e Luciano Ganci. “L’idea di ricominciare dopo questo periodo di pausa forzata a causa del Covid è molto entusiasmante, soprattutto per noi ragazzi, noi giovani che siamo stati costretti a delle limitazioni per motivi importanti legati alla salute. Pensare di poter ricominciare a fare musica, riempire i palchi, vivere dei momenti di gioia e di felicità, ritornare a delle cose belle, alla collettività penso sia davvero bello ed emozionante”, ha detto Coccoluto.