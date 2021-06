Musicultura 2021, gli ospiti delle finali dai Subsonica a Ermal Meta

approfondimento

Subsonica in concerto a Macerata: scaletta e info

Questi ultimi, in particolare, sono gli otto vincitori del concorso dedicato alle espressioni artistiche della canzone popolare e d’autore e giunto quest'anno alla trentaduesima edizione: Brugnano (da Napoli), Caravaggio (da Latina), Ciao sono Vale (da Bergamo), Elasi (da Alessandria), Lorenzo Lepore (da Roma), Luk (da Napoli), Mille (da Velletri) e The Jab (da Ivrea). “Siamo stati tra i pochi che hanno tenuto accesa la musica dal vivo, puntando su impegnative produzioni in streaming anche nelle ore più buie del lockdown, ora ritroviamo finalmente il pubblico in carne ed ossa, e nello spirito, aggiungerei. Non ci sono parole per esprimere quanto ciò sia importante”, ha dichiarato il direttore artistico di Musicultura Ezio Nannipieri. “Questo rifiorire di corrispondenze tra palco e platea, tra gesto artistico e spettatore, merita entusiasmo e responsabilità. Non promettiamo cose nuove, anche perché il nuovo è spesso figlio solo di scarsa memoria, ma ci impegniamo ad evitare il superfluo e l’incuria. Vogliamo che tutto risulti sano nelle intenzioni e vitale nel risultato”. Sul palco dello Sferisterio, l'arena neoclassica simbolo di Macerata e di tutte le Marche, vedremo inoltre in azione i Subsonica, Ermal Meta, Marisa Laurito, La Rappresentante di Lista, Michele D’Andrea, Gianmaria Coccoluto, Irene Grandi e Luciano Ganci.