Subsonica in concerto a Macerata: scaletta e info

Quello in programma a Macerata sarà un concerto ricco di brani tutti da ballare, per ripercorrere insieme e a suon di musica la lunga storia del gruppo.

I Subsonica al festival “Musicultura” di Macerata, la possibile scaletta

approfondimento

La band torinese dei Subsonica, sarà uno degli ospiti principali del festival “Musicultura”, in programma da lunedì 14 a sabato 19 giugno a Macerata e sul cui palco si alterneranno artisti affermati ed altri emergenti, alla ricerca dell’occasione migliore per farsi conoscere dal grande pubblico. Tra i big, venerdì 18 giugno sarà la volta dei Subsonica che con Samuel, Max Casacci, Boosta, Ninja e Vicio saliranno sul palco dello Sferisterio per un ritorno definitivo dopo una lunga pausa segnata anche dallo stop degli eventi pubblici a causa della pandemia (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA). A “Musicultura” i Subsonica festeggeranno anche i 25 anni di carriera, rangion per cui la scaletta della serata includerà sicuramente tutti i più grandi successi della band rock-elettronica.

Le date dei Subsonica in programma per l’estate 2021 si andranno così ad aggiungere a quelle del "Microchip Temporale Club Tour" già riprogrammate per l’autunno 2021.

Di di seguito la possibile scaletta del tour estivo dei Subsonica, che sicuramente includerà tutte le canzoni più famose del gruppo: